Недвижимость в Москве и Подмосковье - Kvartyroom.ru

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Планировка квартиры студии, 26,2 м2
Квартира-студия, 26,2 м2
3 299 995 руб. от 16 834 руб/мес

Москва, СВАО, р-н Северный, Дмитровское ш., мкр. 9

Алтуфьево 20 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 126 тыс руб
Этаж:11 из 11
еще 1 кв. на другом этаже
ЖК Nord
 
Срок сдачи: 1 квартал 2020 г.
Планировка 1-комнатной квартиры, 34,5 м2
1-комн. квартира, 34,5 м2
1 825 200 руб. от 12 826 руб/мес

Москва, САО, г.o. Дмитровский, д. Целеево, мкр. Пятиречье

Алтуфьево 1 ч. 26 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 53 тыс руб
Этаж:2
еще 1 кв. на другом этаже
ЖК Пятиречье
 
Срок сдачи: 2 квартал 2020 г.
Планировка 2-комнатной квартиры, 53,48 м2
2-комн. квартира, 53,48 м2
5 502 343 руб. от 38 261 руб/мес

Новая Москва, НАО, пос. Рязановское, Рязановское ш.

Бунинская аллея 37 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 103 тыс руб
Этаж:4 из 13
еще 5 кв. на других этажах
ЖК Алхимово
Отделка: чистовая отделка
Срок сдачи: 2 квартал 2021 г.
Планировка 3-комнатной квартиры, 102,51 м2
3-комн. квартира, 102,51 м2
10 424 400 руб. от 67 078 руб/мес

Новая Москва, НАО, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 3

Бульвар адмирала Ушакова 38 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 102 тыс руб
Этаж:9 из 17
ЖК Белая звезда
 
 
Планировка квартиры студии, 25,6 м2
Квартира-студия, 25,6 м2
3 450 000 руб. от 16 123 руб/мес

Москва, СВАО, р-н Ярославский, ул. Лосиноостровская, 45

Ростокино 42 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 135 тыс руб
Этаж:22 из 26
еще 3 кв. на других этажах
ЖК Сказочный лес
 
Срок сдачи: 2 квартал 2021 г.
Планировка 1-комнатной квартиры, 35 м2
1-комн. квартира, 35 м2
2 770 200 руб. от 19 263 руб/мес

Новая Москва, ТАО, пос. Новофёдоровское, д. Зверево, участок 100

Саларьево 1 ч. 54 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 79 тыс руб
Этаж:1
еще 28 кв. на других этажах
ЖК Борисоглебское
 
 
Планировка 2-комнатной квартиры, 76,5 м2
2-комн. квартира, 76,5 м2
8 024 381 руб. от 46 467 руб/мес

Новая Москва, НАО, пос. Московский, мкр. Первый Московский

Рассказовка 27 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 105 тыс руб
Этаж:3
еще 6 кв. на других этажах
ЖК Первый Московский
 
Срок сдачи: 2 квартал 2021 г.
Планировка 3-комнатной квартиры, 78 м2
3-комн. квартира, 78 м2
8 073 000 руб. от 36 005 руб/мес

Москва, ЗАО, р-н Можайский, Сколковское ш.

Кунцевская 19 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 104 тыс руб
Этаж:1
еще 17 кв. на других этажах
ЖК Stellar City
 
Срок сдачи: 3 квартал 2021 г.
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Планировка квартиры студии, 71,41 м2
Квартира-студия, 71,41 м2
2 790 000 руб. от 15 618 руб/мес

МО, г.o. Лосино-Петровский, пер. Почтовый

Щелковская 1 ч. 40 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 39 тыс руб
Этаж:3 из 3
ЖК Петровский квартал
 
 
Планировка 1-комнатной квартиры, 43,69 м2
1-комн. квартира, 43,69 м2
2 003 443 руб. от 10 136 руб/мес

МО, г. Егорьевск, мкрн. 5 , ул. 9 Января

Котельники 3 ч.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 46 тыс руб
Этаж:11 из 12
ЖК Европейский (Егорьевск)
 
 
Планировка 2-комнатной квартиры, 52,09 м2
2-комн. квартира, 52,09 м2
2 760 770 руб.

МО, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь

Медведково 1 ч. 54 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 53 тыс руб
Этаж:10 из 17
еще 2 кв. на других этажах
ЖК Новая жизнь
 
 
Планировка 3-комнатной квартиры, 78,92 м2
3-комн. квартира, 78,92 м2
3 867 080 руб. от 26 699 руб/мес

МО, г. Подольск, мкр Климовск, ул. Серпуховская, д. 5‑7

Бунинская аллея 1 ч. 16 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 49 тыс руб
Этаж:12 из 17
ЖК Эстет
 
Планировка квартиры студии, 32,8 м2
Квартира-студия, 32,8 м2
1 902 400 руб. от 13 368 руб/мес

МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская

ВДНХ 1 ч. 3 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 58 тыс руб
Этаж:12
еще 13 кв. на других этажах
ЖК Ивантеевка 2020
 
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.
Планировка 1-комнатной квартиры, 42,4 м2
1-комн. квартира, 42,4 м2
2 274 760 руб. от 15 151 руб/мес

МО, г.o. Лосино-Петровский, п. Свердловский, мкр. Лукино‑Варино

Щелковская 1 ч. 20 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 54 тыс руб
Этаж:1
еще 17 кв. на других этажах
ЖК Лукино-Варино
 
Срок сдачи: 2 квартал 2020 г.
Планировка 2-комнатной квартиры, 56,24 м2
2-комн. квартира, 56,24 м2
3 065 080 руб. от 20 045 руб/мес

МО, р-н Раменский, г. Раменское, c. Островецкое, д. Островцы, Баулинская ул.

Выхино 53 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 55 тыс руб
Этаж:12
еще 19 кв. на других этажах
ЖК Новые Островцы
 
Срок сдачи: 3 квартал 2020 г.
Планировка 3-комнатной квартиры, 94,9 м2
3-комн. квартира, 94,9 м2
4 950 800 руб. от 35 410 руб/мес

МО, г. Домодедово, д. Гальчино, бул. 60‑летия СССР

Варшавская 1 ч. 11 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 52 тыс руб
Этаж:2 из 5
ЖК Квартал Гальчино
 
Срок сдачи: 2 квартал 2020 г.
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Москва, САО, г.o. Дмитровский, Дмитровское ш., д. 107

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Тип дома: монолит
Стоимость м2: 201 тыс руб
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Стоимость м2: 287 тыс руб
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Отделка: чистовая отделка
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Планировка 1-комнатной квартиры, 39,4 м2
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5 582 980 руб. от 35 508 руб/мес

Москва, ЗАО, р-н Кунцево, Новорижское шоссе

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Планировка 2-комнатной квартиры, 71,38 м2
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Москва, ЗАО, р-н Филёвский Парк, ул. Береговой проезд, вл. 2‑3

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Тип дома: монолит
Стоимость м2: 255 тыс руб
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ЖК Береговой
Отделка: чистовая отделка
Срок сдачи: 1 квартал 2020 г.
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Планировка 3-комнатной квартиры, 88,51 м2
3-комн. квартира, 88,51 м2
18 374 233 руб. от 124 614 руб/мес

Москва, СВАО, р-н Свиблово, Лазоревый проезд

Ботанический сад 10 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 208 тыс руб
Этаж:12 из 23
еще 11 кв. на других этажах
ЖК Life-Ботанический сад
 
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Просмотров: 1056
Планировка квартиры студии, 21,89 м2
Квартира-студия, 21,89 м2
2 922 315 руб. от 12 140 руб/мес

МО, г.o. Красногорск, ул. Сходненская

Планерная 15 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 134 тыс руб
Этаж:2 из 25
еще 51 кв. на других этажах
ЖК Путилково
Отделка: чистовая отделка
Срок сдачи: 1 квартал 2021 г.
Просмотров: 4514
Планировка 1-комнатной квартиры, 45,73 м2
1-комн. квартира, 45,73 м2
3 932 780 руб. от 24 990 руб/мес

МО, г. Котельники, мкр. Южный

Котельники 30 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 86 тыс руб
Этаж:7 из 17
еще 190 кв. на других этажах
ЖК Зеленый Остров
 
Просмотров: 1053
Планировка 2-комнатной квартиры, 57,07 м2
2-комн. квартира, 57,07 м2
4 334 113 руб. от 21 685 руб/мес

МО, г.o. Ленинский, г. Видное, д. Лопатино, Солнечный б‑р

Бульвар Дмитрия Донского 22 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 76 тыс руб
Этаж:1 из 9
еще 48 кв. на других этажах
ЖК Государев дом
 
Срок сдачи: 4 квартал 2020 г.
Просмотров: 965
Планировка 3-комнатной квартиры, 58,77 м2
3-комн. квартира, 58,77 м2
4 584 060 руб. от 19 487 руб/мес

МО, г.o. Ленинский, г. Видное, ул. Северный квартал

Домодедовская 41 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 78 тыс руб
Этаж:2 из 17
еще 11 кв. на других этажах
ЖК Эко Видное 2.0
 
Срок сдачи: 4 квартал 2020 г.
Просмотров: 1042
Планировка квартиры студии, 24,42 м2
Квартира-студия, 24,42 м2
2 119 463 руб. от 10 605 руб/мес

МО, г.o. Балашиха, г. Балашиха, ул. Трубецкая

Щелковская 25 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Стоимость м2: 87 тыс руб
Этаж:8 из 25
еще 38 кв. на других этажах
ЖК Пехра
 
Срок сдачи: 4 квартал 2020 г.
Просмотров: 773
Планировка 1-комнатной квартиры, 43,1 м2
1-комн. квартира, 43,1 м2
5 559 900 руб. от 35 361 руб/мес

МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе

Котельники 10 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 129 тыс руб
Этаж:5 из 33
еще 27 кв. на других этажах
ЖК Оранж парк
Отделка: чистовая отделка
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.
Просмотров: 801
Планировка 2-комнатной квартиры, 50 м2
2-комн. квартира, 50 м2
5 117 500 руб. от 25 605 руб/мес

МО, г. Долгопрудный, ул. Заводская

Ховрино 30 мин.
Тип дома: монолит
Стоимость м2: 102 тыс руб
Этаж:17 из 23
еще 25 кв. на других этажах
ЖК Бригантина
 
Срок сдачи: 3 квартал 2021 г.
Просмотров: 597
Планировка 3-комнатной квартиры, 76,4 м2
3-комн. квартира, 76,4 м2
6 975 320 руб. от 48 256 руб/мес

МО, г.o. Ленинский, п. Битца

Аннино 20 мин.
Тип дома: панель
Стоимость м2: 91 тыс руб
Этаж:3 из 17
еще 31 кв. на других этажах
ЖК Южная Битца
 
Срок сдачи: 3 квартал 2020 г.
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Новостройки для инвестиций

Новостройка ЖК Алхимово
Срок сдачи 2 кв. 2021
Алхимово

Новая Москва, НАО, пос. Рязановское, Рязановское ш.

Бунинская аллея 37 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 91 880 руб
В продаже квартир: 385
Ст. (от 22.5 м2): от 2 919 800 руб
1КК (от 32.3 м2): от 3 980 010 руб
2КК (от 41.9 м2): от 4 692 699 руб
3КК (от 62.8 м2): от 6 266 049 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Самолет Девелопмент
Новостройка ЖК Пятиречье
Пятиречье

Москва, САО, г.o. Дмитровский, д. Целеево, мкр. Пятиречье

Алтуфьево 1 ч. 26 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 35 910 руб
В продаже квартир: 251
1КК (от 34.2 м2): от 1 231 713 руб
2КК (от 46.5 м2): от 2 200 000 руб
3КК (от 61.7 м2): от 2 588 000 руб
Состояние: Завершено
Застройщик: Тирос-Инвест
Новостройка ЖК NOW
Срок сдачи 4 кв. 2021
NOW

Москва, ЮАО, р-н Даниловский, Проектируемый проезд № 4062

Технопарк 10 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 202 900 руб
В продаже квартир: 37
1КК (от 34.3 м2): от 9 536 940 руб
2КК (от 44.5 м2): от 10 733 400 руб
3КК (от 63.6 м2): от 15 314 880 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Tekta Group
Новостройка ЖК Big Time
Срок сдачи 4 кв. 2020
Big Time

Москва, СЗАО, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Мневники, вл. 5

Хорошёвская 9 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 188 000 руб
В продаже квартир: 177
1КК (от 26.2 м2): от 7 330 760 руб
2КК (от 35.8 м2): от 8 706 560 руб
3КК (от 58 м2): от 11 619 810 руб
4КК (от 76.5 м2): от 15 884 100 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Tekta Group
Новостройка ЖК Аквилон PARK
Срок сдачи 2 кв. 2022
Аквилон PARK

Новая Москва, НАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, Фитарёвская ул.

Коммунарка 22 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 101 377 руб
В продаже квартир: 155
Ст. (от 26.6 м2): от 3 932 049 руб
1КК (от 33.6 м2): от 4 450 433 руб
2КК (от 38.5 м2): от 5 216 013 руб
3КК (от 60.7 м2): от 7 019 885 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Аквилон-Инвест
Новостройка ЖК Концепт House
Концепт House

Москва, ЗАО, р-н Можайский, улица Багрицкого, 10к4

Кунцевская 20 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 194 405 руб
В продаже квартир: 37
Ст. (от 28 м2): от 8 120 000 руб
1КК (от 47.7 м2): от 10 649 511 руб
2КК (от 89 м2): от 17 653 917 руб
3КК (от 111.8 м2): от 21 932 847 руб
Состояние: Завершено , есть готовые
Застройщик: Концепт-Инвест
Новостройка ЖК ALIA
ALIA

Москва, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Лётная, владение 95Б

Спартак 16 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 154 900 руб
В продаже квартир: 131
Ст. (от 23.5 м2): от 4 811 900 руб
1КК (от 34.4 м2): от 6 480 214 руб
2КК (от 65.3 м2): от 10 738 525 руб
3КК (от 79.9 м2): от 12 797 838 руб
Состояние: Строится
Застройщик: ASTERUS
Новостройка ЖК Гринада
Гринада

Москва, ЮЗАО, р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, вл. 1

Бульвар Дмитрия Донского 12 мин.
Тип дома: панель
Цена за м2 от: 120 000 руб
В продаже квартир: 95
Ст. (от 189.7 м2): от 22 764 000 руб
1КК (от 37 м2): от 6 480 250 руб
2КК (от 54.7 м2): от 8 672 800 руб
3КК (от 80.5 м2): от 11 775 960 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Группа ПСН
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Новостройка ЖК Серебро
Срок сдачи 3 кв. 2020
Серебро

МО, р-н Пушкинский, г. Пушкино, Ярославское ш., 35 км, корп. 3

Медведково 50 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 71 300 руб
В продаже квартир: 221
Ст. (от 30 м2): от 2 385 000 руб
1КК (от 39.8 м2): от 3 116 340 руб
2КК (от 41.8 м2): от 3 264 580 руб
3КК (от 84.2 м2): от 6 307 500 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Victoria Development
Новостройка ЖК Одинград
Срок сдачи 1 кв. 2021
Одинград

МО, г.o. Одинцово, ул. Зеленая

Кутузовская 40 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 79 712 руб
В продаже квартир: 106
Ст. (от 20.2 м2): от 2 436 739 руб
1КК (от 20.3 м2): от 2 701 939 руб
2КК (от 37.8 м2): от 3 931 555 руб
3КК (от 63.7 м2): от 5 330 393 руб
Состояние: Строится
Застройщик: ГК Инград
Новостройка ЖК Бакеево парк
Бакеево парк

МО, г.o. Солнечногорск, д. Бакеево

Пятницкое шоссе 1 ч. 10 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 68 917 руб
В продаже квартир: 99
Ст. (от 30.4 м2): от 2 890 000 руб
1КК (от 32.8 м2): от 2 665 205 руб
2КК (от 48.4 м2): от 3 507 878 руб
3КК (от 68 м2): от 4 893 658 руб
Состояние: Завершено
Застройщик: Юр-Инвест
Новостройка ЖК Афродита
Срок сдачи 1 кв. 2020
Афродита

МО, г.o. Мытищи, д. Пирогово, Заречная ул.

Медведково 35 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 54 321 руб
В продаже квартир: 293
1КК (от 34.7 м2): от 2 610 020 руб
2КК (от 59.5 м2): от 3 706 970 руб
3КК (от 74 м2): от 4 619 612 руб
Состояние: Строится
Застройщик: ГК "Березовец"
Новостройка ЖК Весна (Ивантеевка)
Срок сдачи 2 кв. 2020
Весна (Ивантеевка)

МО, г. Ивантеевка, Студенческий пр‑д

Авиамоторная 50 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 60 000 руб
В продаже квартир: 434
1КК (от 36.3 м2): от 2 334 000 руб
2КК (от 61.3 м2): от 3 678 000 руб
Состояние: Строится
Застройщик: ООО "Авиаспецресурс"
Новостройка ЖК Катуар
Катуар

МО, г.o. Мытищи, д. Сухарево, уч. 12

Алтуфьево 50 мин.
Тип дома: монолит
Цена за м2 от: 61 480 руб
В продаже квартир: 148
1КК (от 35.5 м2): от 2 536 750 руб
2КК (от 52.8 м2): от 3 508 270 руб
3КК (от 75.1 м2): от 4 800 973 руб
Состояние: Строится , есть готовые
Застройщик: Катуар Девелопмент
Новостройка ЖК Дабл
Срок сдачи 1 кв. 2020
Дабл

МО, г.o. Ленинский, п. Мещерино, мкрн Южные Горки

Домодедовская 36 мин.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 73 000 руб
В продаже квартир: 74
Ст. (от 29.4 м2): от 2 822 400 руб
1КК (от 34.4 м2): от 2 671 900 руб
2КК (от 46.8 м2): от 3 463 200 руб
Состояние: Строится
Застройщик: Тройка РЭД
Новостройка ЖК Европейский (Егорьевск)
Европейский (Егорьевск)

МО, г. Егорьевск, мкрн. 5 , ул. 9 Января

Котельники 3 ч.
Тип дома: монолит-кирпич
Цена за м2 от: 45 856 руб
В продаже квартир: 52
1КК (от 43.7 м2): от 2 003 443 руб
2КК (от 53.3 м2): от 3 029 140 руб
3КК (от 74.4 м2): от 3 645 110 руб
Состояние: Завершено
Застройщик: ЮИТ СитиСтрой
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ТОП 10 застройщиков Московского региона по объему строящегося жилья

место
застройщик
строится, м2
c переносом срока, м2
%
кол-во жк
1
Группа Компаний ПИК
2 507 304
114 128
4.55
52
2
ГК Гранель
1 023 726
121 391
11.86
11
3
Самолет Девелопмент
921 978
99 403
10.78
10
4
ГК ФСК
787 672
113 747
14.44
16
5
Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков
555 600
416 299
74.93
6
6
ГК Инград
458 872
41 690
9.09
14
7
Главстрой девелопмент
440 207
55 698
12.65
6
8
ПКФ Гюнай
238 450
136 917
57.42
13
9
ГК МИЦ
222 125
222 125
100
7
10
AFI Development
184 572
72 261
39.15
4
Спецпредложения застройщиков
О проекте

Поиск и покупка квартиры – дело интересное, но непростое. Зачастую процесс выбора требует много сил и времени. Поэтому мы создали удобный и эффективный сервис, который поможет быстро найти оптимальный вариант и купить недвижимость мечты.

KvartYroom – это гипермаркет недвижимости, объединяющий актуальные предложения от надежных застройщиков. База данных портала включает в себя обширный перечень жилых комплексов Московского региона. Особый раздел посвящен недвижимости в Новой Москве.

Принципы KvartYroom

  • Мы размещаем только проверенную и актуальную информацию от надёжных застройщиков и помогаем приобрести недвижимость без посредников.
  • Пользователям предоставляются исчерпывающие описания по каждому объекту.
  • Мы отслеживаем все текущие изменения на рынке недвижимости в Москве и области и держим вас в курсе последних новостей.
  • Мы постоянно совершенствуем портал: система поиска отточена до мелочей и максимально отражает потребности покупателей.

База данных регулярно обновляется и пополняется новыми предложениями. С её помощью вы сможете найти не только столичные квартиры и апартаменты, но также выбрать и купить недвижимость в Новой Москве и Подмосковье.

Сервис обладает целым рядом преимуществ:

  • Понятный и функциональный интерфейс поможет быстро сориентироваться в многообразии предложений в сфере продажи недвижимости;
  • Продуманная система фильтров позволяет создать запрос с максимальной точностью, сузить или расширить поиск в зависимости от целей пользователя;
  • Информация упорядочена и представлена в наглядной форме: доступны схемы планировок, фотографии новостроек, правовые документы;
  • Можно сохранить понравившиеся объекты недвижимости в Избранном, чтобы потом вернуться к ним в любое удобное время. А также в один клик отправить выбранный вариант родственникам или друзьям.

KvartYroom – это не просто сайт недвижимости, а полноценный информационный портал. Мы разъясняем простым языком юридические тонкости, публикуем свежие новости и повышаем осведомленность покупателей для того, чтобы вам было проще не только определиться, но и не ошибиться с покупкой.

Выбор квартиры – больше не проблема. Мы сделали все возможное, чтобы процесс поиска стал быстрым и результативным.

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