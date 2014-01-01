О проекте

Поиск и покупка квартиры – дело интересное, но непростое. Зачастую процесс выбора требует много сил и времени. Поэтому мы создали удобный и эффективный сервис, который поможет быстро найти оптимальный вариант и купить недвижимость мечты.

KvartYroom – это гипермаркет недвижимости, объединяющий актуальные предложения от надежных застройщиков. База данных портала включает в себя обширный перечень жилых комплексов Московского региона. Особый раздел посвящен недвижимости в Новой Москве.

Принципы KvartYroom

Мы размещаем только проверенную и актуальную информацию от надёжных застройщиков и помогаем приобрести недвижимость без посредников.

Пользователям предоставляются исчерпывающие описания по каждому объекту.

Мы отслеживаем все текущие изменения на рынке недвижимости в Москве и области и держим вас в курсе последних новостей.

Мы постоянно совершенствуем портал: система поиска отточена до мелочей и максимально отражает потребности покупателей.

База данных регулярно обновляется и пополняется новыми предложениями. С её помощью вы сможете найти не только столичные квартиры и апартаменты, но также выбрать и купить недвижимость в Новой Москве и Подмосковье.

Сервис обладает целым рядом преимуществ:

Понятный и функциональный интерфейс поможет быстро сориентироваться в многообразии предложений в сфере продажи недвижимости;

Продуманная система фильтров позволяет создать запрос с максимальной точностью, сузить или расширить поиск в зависимости от целей пользователя;

Информация упорядочена и представлена в наглядной форме: доступны схемы планировок, фотографии новостроек, правовые документы;

Можно сохранить понравившиеся объекты недвижимости в Избранном, чтобы потом вернуться к ним в любое удобное время. А также в один клик отправить выбранный вариант родственникам или друзьям.

KvartYroom – это не просто сайт недвижимости, а полноценный информационный портал. Мы разъясняем простым языком юридические тонкости, публикуем свежие новости и повышаем осведомленность покупателей для того, чтобы вам было проще не только определиться, но и не ошибиться с покупкой.

Выбор квартиры – больше не проблема. Мы сделали все возможное, чтобы процесс поиска стал быстрым и результативным.